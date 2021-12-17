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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يوضح سبب تبديل صلاح المبكر أمام نيوكاسل

صدى البلد

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول على الفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "اعتمدنا على بورنموث في تحضيراتنا أكثر من نيوكاسل من ناحية التحليل، فزنا 2-1 في آخر مرة بوجود إيدي هاو مدرب نيوكاسل مع بورنموث بعد أن سجلوا هدفا".

وأوضح سبب خروج صلاح المبكر:"تمريراته الحاسمة مهمة بقدر أهمية أهدافه، اليوم كان قرارا صحيحا أن أسحبه مبكرا بعض الشيء، حيث سنلعب مرة أخرى بعد 3 أيام".

ورفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تعادل تشيلسي مع إيفرتون ليحتل المركز الثالث بـ37 نقطة.

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