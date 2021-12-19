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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول 3 يناير 2022

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، جاهزية الكليات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث تم تعقيم وتجهيز المدرجات والقاعات لاستقبال الامتحانات، وتطعيم أغلب منتسبي الجامعة بلقاح كورونا، كما أنه يتم حاليا تطعيم الباقين وتطعيم الطلاب الذين لم يبلغوا 18 عاما بلقاح فايزر.


وقالت إدارة كلية الحقوق جامعة حلوان، إنه من المقرر أن تبدأ الكلية امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021 - 2022 بداية من يوم ٣ يناير 2022 وتنتهى الامتحانات يوم ٣ فبراير 2022.


وأضافت الكلية، أنه تم  اعلان  جداول امتحانات الفصل الدراسى وجداول التخلفات للطلاب المحملين بمادة أو اثنتين من سنة سابقة  .


وأشارت الكلية إلى أنه تم تقسيم الطلاب على فترتين بالامتحانات فترة صباحية من ال 9 صباحا وفترة مسائيا من 1 ظهرا منعا للتكدس، كما تم تقسيم الفرق بحيث يتم امتحان فرقتين فقط فى اليوم فرقة لكل فترة، ومن المقرر أن يكون عدد أيام الامتحانات لكل فرقة 10 أيام بحد أقصى.


و نوهت الجامعة الى انه   يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين و اعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل يثبت عد الاصابة كورونا حديث ، و ذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة و سلامتهم.

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