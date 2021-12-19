تعطيل الدراسة غدًا في دمياط لسوء الأحوال الجوية

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غدًا الاثنين الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية .

وأشارت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول امطار غزيرة .

ومن جانبها أكدت المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم استقرار الأحوال الجوية..

وشهدت مدن وقري محافظة دمياط موجه من الطقس السيء على مدار اليوم متمثلا في غيوم وسرعه الرياح وبروده شديدة في الطقس على كافه أنحاء المحافظة.

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