وكيل وزارة التعليم بالمحافظة: طقس الفيوم الشتوى يشجع على الدراسة ولاتوجد اجازات

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الدراسة مستمرة غدا "الاثنين" فى محافظة الفيوم، نظرا لأنها من المحافظات التى انعم الله عليها بطقس شتوى أكثر من رائع ولاتتاثر بتقلبات الطقس ولا الأمطار، نظرا لأنها واحة ومنخفضة، والجو بها دافئ ، والشمس تكون ساطعة طوال أيام الشتاء.

وقال “حسن”، إن الدراسة منتظمة فى جميع المراحل التعليمية بالمحافظة، وهناك إقبال شديد من جميع الطلاب على الدراسة واستذكار دروسهم وممارسة انشطتهم المختلفة داخل المدرسة.

وأوضح أنه في حال منح اجازة بسبب وجود طقس سئ يعوق حركة الطلاب للمدارس، فإن القرار يكون من أختصاص الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم.