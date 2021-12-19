بحبك..أوكا يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب..فيديو

طرح مطرب المهرجانات أوكا، أحدث أغانيه مهرجان "بحبك"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه.

كلمات الاغنية:

عايزك تعرف اني

بعشقك اكتر مني

وجودك بيطمني

مش هقدر تبعد عني

واخد قلبي انا

ضحكتك عسل يالا

انت كل حاجه

وبقولها علي الملاء

بحبك

love u

انت عندي غالي

ساكن جوه بالي

بطمن لما اشوفك

واسمع صوتك ب وداني

واخد قلبي انا

ضحكتك عسل يلا

انت كل حاجه

وبقولها علي الملاء

بحبك

love u

من غيرك ماليش

مش هعرف أعيش

ربنا يخليك

منك مايحرمنيش

عايزك دايما فرحان

مش عايزك زعلان

لما بتكون تعبان

انا بكون زهقان

بحبك

بحبك

كل اللي يحبنا

علشان خاطر نفسنا

نمسك في ب ايدينا

ده نعمه من ربنا

خليك دايما جنبه

اياك تبعد عنه

لو قالك بحبك

ترد عليه وتقولو

بحبك

love u

وانت مكسوف جميل

وانت جرئ جميل

عايزك تتاكل ياه ياعم القمامير

لما بهزر معاك

بنسي سنين العذاب

لما بكون ويالك

بنسي الاكتئاب

مي كساب واوكا:

نشرت الفنانة،مي كساب،صورة من الذكريات برفقة زوجها أوكا،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال الصورة:"النفسيه محتاجه سفريه زي دي حالا آه والله من قلبي من قلبي يا أهالي السعوديه الكرام خدونا عندكم ".

وكانت قد نشرت الفنانة مى كساب،، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ترد فيه على الشائعات التى خرجت منذ قليل عن طلاقها من زوجها المطرب اوكا.

وقالت مى كساب: “بطلوا رخص بجد فشله لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافه في الحياه كده وترويج إشاعات أكتر #نقيب_الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”.

وأضافت مى كساب: “زهقت منكم بجد مش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند ع الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير.. اتقوا الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعلوا علينا وجمهور ارقي منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد”.