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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 20- 12- 2021

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر اليوم الأثنين

استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

 وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 902 جنيه.


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو 826 جنيها


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 788 جنيها


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 672 جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 525 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 450 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 6304 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو 901.571 جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1800 دولار للأوقية.
 
أسعار مصنعية الذهب
 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب جرام الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر المصنعية والدمغة جرام الذهب

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