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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك ..أكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

برج القوس من الأبراج النارية، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.

وتختلف درجة تواجد هذه الصفات من شخص لآخر؛ نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لا سيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصية هذا البرج.
 

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 20 ديسمبر فإن ذلك يعني أنه  أنك عاطفي وحساس، ولديك قدرة على الاستماع الجيد واستقبال الرأي الآخر.. تصبر كثيرا أمام العقبات أو أي معارضة وتتمتع بإرادة جبارة تساعدك على تحقيق النجاح.

نصيحة:

 في عام ٢٠٢٢ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

يمكن تحسين حالتك المالية. إذا كنت تنفق بحكمة ، فيمكن أن تنتهي جميع مشاكلك المالية قريبًا ويوجد اليوم احتمال قوي بأن تحصل على فرصة جيدة لكسب المال وستكون صحة والديك جيدة وستحصل على دعمهم الكامل. 

وهناك علامات على فقدان المال اتخذ قراراتك المالية بحكمة ومن المرجح أن تظل الظروف طبيعية في حياتك الشخصية. 

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي والمهني: 

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة، ولا تتسرع في إعطاء وعود.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر، تفاديا للخطأ.

 

الأبراج الأبراج النارية برج القوس خبيرة الابراج عبير فؤاد شخصية هذا البر

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