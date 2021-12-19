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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز موسم 2022– 2021  غدأ الأثنين  باستاد الإسكندرية 


وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:-

قائمة الاتحاد السكندري 

 

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري الممتاز .

وخاض الاتحاد السكندري بعض الوديات خلال فترة التوقف لتصحيح مسار اللاعبين والتخلص من الأخطاء الفردية في الجولات الماضية من أجل تحقيق الفوز في المباريات المقبلة .

 

حسام حسن الدوري المصري الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا ستاد الاسكندرية

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