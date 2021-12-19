حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز موسم 2022– 2021 غدأ الأثنين باستاد الإسكندرية



وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:-

قائمة الاتحاد السكندري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري الممتاز .

وخاض الاتحاد السكندري بعض الوديات خلال فترة التوقف لتصحيح مسار اللاعبين والتخلص من الأخطاء الفردية في الجولات الماضية من أجل تحقيق الفوز في المباريات المقبلة .