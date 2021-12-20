بعد ضبط مصنع بالمنوفية.. استشاري تغذية علاجية يحذر من الجبن: بمثابة تعاطي السم

حذر الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، من شراء الأغذية دون التأكد من مصدرها.

وقال "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "استخدام المواد الكيمائية في انتاج الجبن يتسبب في حالات التسمم"، لافتا: "المواد الكيمائية تحتوى على سموم سواء التراكمي أو السريع".

ونوه: "يجب التأكد من مصادر السلع الغذائية قبل شرائها"، موضحا: "المواد الكيمائية تسبب العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في الرئة وصعوبة في التنفس وحساسية في الجلد والصدر".



وأضاف الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية،: "استخدام مواد الطلاء في الجبن بمثابة تعاطي السم طوال الوقت"، لافته: "يتم استخدام هذه المواد لتقليل كميات اللبن المستخدمة".

