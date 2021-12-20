الإسماعيلي: شيلونجو خطط للهروب بسبب المستحقات المالية

أكد أشرف خضر، عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن الناميبي بينسون شيلونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، كان يُخطط للهروب من النادي منذ فترة.

وكان شيلونجو، سافر إلى ناميبيا، في الساعات الماضية، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وقال أشرف خضر، في تصريحات لقناة اون تايم سبورت: «شيلونجو، أدعى عدم حصوله على مستحقاته المالية، لذلك هرب من النادي»

وأضاف: «المهاجم الناميبي، كان محدد هدف بالهروب من النادي منذ فترة، حيث تمرد أكثر من مرة، وكان أخرها رفضه المشاركة في مباراة غزل المحلة في الجولة الماضية بالدوري، حيث ادعى أنه يعاني من بعض الآلام في معدته، ومن قبلها طلب التغيير بين شوطي مباراة المقاولون العرب».

وتابع: «قمنا بالتحقيق مع شيلونجو، أكثر من مرة بسبب تمرده في تدريبات الفريق مؤخرًا:»، مضيفًا: «شعرت بأن اللاعب يخطط للهروب، وأبلغت ذلك اللجنة الفنية ومحمد صلاح أبو جريشة، مدير الكرة السابق».

وأشار: «جهزنا ملف كامل لتقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن جميع الملابسات التي حدثت في تلك الواقعة».