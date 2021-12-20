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رئيس التحرير
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توك شو

22 محورا في 7 سنوات.. استشاري هندسة طرق يوضح جهود الدولة المصرية في ملف النقل | فيديو

عماد نبيل ، استشاري
عماد نبيل ، استشاري هندسة الطرق والنقل

أكد عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق والنقل الدولي بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بمجالات التنمية في صعيد مصر، خاصة في مجال النقل والمواصلات، موضحا أن الصعيد كان يعاني من اهمال شديد في ملف النقل والمواصلات.

 

وأضاف عماد نبيل ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن هناك 50 عملا صناعيا حاليا يشهده صعيد مصر ، لافتا إلى أن المحاور تفيد في ربط المدن القديمة بالمدن الجديدة ، والربط بين الموانئ .

 

واستعرض " نبيل " عدد من المحاور وتكلفتها وأهميتها ، قائلا : " منذ عام 2014 حتى الأن تم انشاء 22 محورا مما ساعد على تقارب المسافات البينية .

وأوضح أن الطرق هي شرايين التنمية والربط ما بين المحافظات ، وتساعد على توفير كم كبير من الجهد والوقت وتساهم في تنشيط السياحة .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير، لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

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