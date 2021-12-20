عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس والجمعة| محمد الحلو وعلي الحجار في ضيافة سهرانين مع أمير كرارة

محمد الحلو وعلى الحجار
محمد الحلو وعلى الحجار

يحل كل من الفنان محمد الحلو، وعلي الحجار، ضيفين على برنامج سهرانين ، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة ، ومن المقرر أن يعرض اللقاء على مدار حلقتي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الـ 9:30، عبر شاشة on. 

أحيا المطرب علي الحجار حفل افتتاح نادي ضباط القوات المسلحة  بحضور اللواء أركان حرب حسام نجيدة مدير إدارة النوادي والفنادق بالقوات المسلحة ووزير السياحة والآثار خالد العناني واللواء أركان حرب حسام الخواص قائد الفرقة د.ج.

كما حضر أيضا اللواء أركان حرب طيار يسري قائد المنطقة الجنوبية الجوية واللواء محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية واللواء مدحت النحاس مساعد الوزير والعميد محمد شعبان رئيس إدارة تنمية الموارد.

والحفل من تنظيم وليد منصور بإشراف إدارة الشئون المعنوية وإدارة النوادي وتخلله عرض لمشروع تجديد الفندق في فترة زمنية 45 يوماً يتواكب مع الحدث العالمي افتتاح طريق الكباش بناء علي تعليمات السيد رئيس الجمهورية، وتم تجديده وتحديثه في 45 يومًا تحت إشراف اللواء حسام نجيدة.

وبدأ الحفل بفقرة الألعاب النارية لأحمد عصام مع قص الشريط وقدم فقرة استعراضية علي المسرح قبل صعود المطرب علي الحجار الذي حرص علي توجيه الشكر لكل الحضور عقب صعوده علي المسرح وقدم عدد كبير من أغانيه التي تميز بها طوال مشواره الفني.

txt

وسط حضور جماهيري واسع .. علي الحجار يحيي ثالث ليالي مهرجان الصعيد الفني

txt

بحيرة قارون تحتضن مهرجان الصعيد الفني بـ غناء علي الحجار |شاهد

محمد الحلو 

طرح الفنان الكبير محمد الحلو أغنية جديدة تحمل اسم "تشهد عليا" التي جاءت تزامنا باحتفالات عيد الحب المصري.

أغنية "تشهد عليا" تنتمي لنوعية الأغاني الرومانسية وكتبها الشاعر الغنائي محمد حارس، ولحنها إيهاب عز الدين، وهي من توزيع موسيقي محمد صلاح، تشيللو خالد عبد الرحيم، جيتار ميزو

 

 

 

 

محمد الحلو علي الحجار اللواء أركان حرب ضباط القوات المسلحة قوات المسلحة المطرب على الحجار الفنان محمد الحلو سهرانين الفنان امير كرارة برنامج سهرانين وزير السياحة والاثار

موضوعات متعلقة

السعودية|تطورات الحالة الصحية لـ رابح صقر بعد إجرائه عملية جراحية فى القلب

سلوى محمد على: مبحبش الريد كاربت.. وشيرين عبد الوهاب واجهت العالم بضعفها

أبطال حكاية "حتة من القمر" فى ضيافة منى الشاذلي.. الأربعاء المقبل

مستشفى النجوم.. استقرار حالة سمية الألفي وإصابة شيكو بكورونا وعادل الفار يغادر المستشفى

22 ديسمبر| طرح فيلم «أبو صدام» لـ محمد ممدوح بدور العرض السينمائية

تفاصيل حفل عمرو دياب في ختام "ميدل بيست" السعودية

اليوم .. فابريكا تحيى حفلا غنائيا بـ ساقية الصاوي

آخرهم سمية الألفي.. نجوم صارعوا مرض السرطان

ترشيحاتنا

مفتي جزر القمر: مصر بلد الإيمان والقرآن وتنشر الفكر الوسطي في العالم كله

مصر للطيران: انتظام جميع الرحلات الجوية دون التأثر بالطقس السيئ

إحصائيات وأرقام مهمة من بطولة الدوري قبل استئناف المسابقة

حالة البحر مضطربة جدا.. إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: امتداد العواصف الرعدية بالإسكندرية إلى مناطق من شمال الدلتا خلال ساعات

إنجاز علمي عالمي.. سعودي يخترع حذاء عسكريا مضادا للألغام.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

تساقط الثلوج والحرارة تحت الصفر.. الشتاء يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

أول رد فعل من طارق حامد بعد استبعاده من قائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

فيديو

الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة وتحذر من حالة الطقس "فيديو"

ضبط مصطنع لانتاج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ