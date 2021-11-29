وسط حضور جماهيري واسع .. علي الحجار يحيي ثالث ليالي مهرجان الصعيد الفني

أحيا الفنان على الحجار، ثالث ليالي مهرجان الصعيد الفني، في محافظة بني سويف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ولفيف من كبار قيادات العمل التنفيذى والشعبى والقيادات الدينية و الشخصيات العامة بالمحافظة.

ويأتي مهرجان الصعيد الفني في محطته الثالثة بمحافظة بنى سويف في إطار توجيهات

الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين المصريين فى كافة نواحي حياتهم اليومية بما فى ذلك الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

و تتمثل أحد أهداف هذا المهرجان فى دعم خطوات عودة المحافظة لمكانتها الطبيعية على الخريطة السياحية العالمية حيث أنها تمثل أحد أضلاع المثلث الذهبى للسياحة الثقافية والدينية فى مصر مع محافظتى الجيزة والفيوم .

و تتميز محافظة بني سويف بمقومات سياحية فريدة يجتمع فيها أقدم الآثار الفرعونية مع الآثار القبطية والإسلامية حيث كانت تمثل أحد محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

ويعد مهرجان الصعيد أحد الوسائل التي نقوم من خلالها بتسليط الضوء على إمكانيات ومقومات السياحة بمحافظة بنى سويف .

وقدم الفنان على الحجار خلال الحفل باقة من أعماله الخاصة منها تجيش نعيش، زي الهوا، إزاي تكون أنت، غوايش، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلوانى وسط حضور جماهيرى حاشد و يقوم بعدها باستكمال خفلات مهرجان الصعيد في محافظات المنيا و اسيوط