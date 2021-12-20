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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة الطقس في مطروح

أجواء أوروبية .. 20 صورة ترصد الثلوج في منازل مطروح

صدى البلد

رصد صدى البلد 20 صورة لتساقط الثلوج صباح اليوم الاثنين على مدينة برانى التابعة لمحافظة مطروح .

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وشهدت مدينة براني غرب مطروح، في الساعات الأولي من صباح  اليوم الاثنين،  تساقط ثلوج والتي غطت مناطق عديدة بمدينة برانى بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة.


كما شهدت مدن مرسي مطروح والنجيلة والساحل الشمالي سقوط أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلي عمل غرفة العمليات المنعقدة علي مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين. 
 
كان  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد قرر تعطيل الدراسة ( طلاب ومعلمين ) اليوم الاثنين 20 ديسمبر ولليوم الثاني على التوالي بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الإثنين .

كما   أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، عن تعطيل الدراسة للطلاب أيضا، بجميع كليات الجامعة مع استمرارها أون لاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات.


وأضاف أن ذلك يأتي نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.


كانت الأرصاد الجوية قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة ورعديه علي سواحلنا الشمالية وشمال الدلتا مع تساقط حبات البرد وامطار متوسط الشده لغزيرة علي أماكن كثيرة من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد عند الفيوم وفرصة بني سويف جيده وامطار غزيرة متوقعة.


كما تنخفض درجات الحرارة وأجواء شديده البرودة يوم الأحد وخاصة يوم الاثنين وحتي صباح يوم الثلاثاء.

ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
ثلوج برانى
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