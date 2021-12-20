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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شاهد.. عملية تحويل المسار بالمنظار للدكتور كريم صبري

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري استشارى جراحات السمنة والسكر

خصص برنامج "البيه والهانم"، من تقديم الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، فقرة، رصد فيها جراحات السمنة والتي يجريها الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر.

وخلال الفقرة، قال كريم صبري، إن عملية تحويل مسار المعدة المصغر  تهدف إلى إنقاص الوزن وعلاج السكر والأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة المرضية، مشيرة إلى أن تحويل المسار تعتبر عملية موفقة لمن يعاني من السمنة المفرطة والسكر، خاصة أنها تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%.


وتابع الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر، أن عملية تحويل المسار المصغر تعالج الدهون المتراكمة على الكبد بصورة مرضية، ونسبة الكوليسترول في الدم، وتضبط الضغط، مشيرا إلى أن تحويل المسار عملية قوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة.


وأضاف الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر، أن عملية تحويل المسار تعمل على تنشيط البنكرياس بصورة كبيرة، وتعيد الاتزان الهرموني إلى الجهاز الهضمي، و تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة ، والإقامة أقل من 12 ساعة، وهناك امكانية للعودة إلى النشاط بعد يوم من إجراء العملية.


ولفت استشاري جراحة السمنة والمناظير بطب عين شمس، إلى أن جراحات السمنة ما بين تكميم المعدة وتحويل المسار تعتبر من  العمليات آمنة، خاصة إذا أجريت في مراكز متخصصة مجهزة على أعلى مستوى.


وكشف الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر، أن تحويل المسار عملية قوية  في انقاص الوزن، وتعالج السكر وتدهن الكبد ومشاكل التنفس أثناء النوم،  وكافة الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، أن تحويل المسار عملية بسيطة، وتجرى  من خلال فترة صغيرة للغاية، مشيرًا إلى أن العملية مفيد جدًا لإنقاص الوزن ، وعلاج الأمراض المصاحبة لمرض السمنة .
 

رنا عرفة ممدوح الشناوي جراحات السمنة كريم صبري استشاري جراحات

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