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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"نساء لها تاريخ" محاضرة في قصر ثقافة الطارف

ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد  الثقافى برئاسة محمد إدريس، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.

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وعقد قصر ثقافة حسن فتحى، محاضرة بعنوان "اللغة العربية وتحديات المستقبل" وتحدث العادلى حسان محمد عن المشكلات التى تعانيها اللغة العربية وأسباب الضعف وإهمال اللغة العربية ومنافسة اللغات الأخرى للغة العربية مما أدى إلى تشتت الطلاب وعدم التركيز ودور البيئة في التأثير على الطلاب والإستخدام اللفظي للكلمات غير العربية.


وعقد قصر ثقافة الطارف، محاضرة بعنوان "نساء لها تاريخ" وتحدث محمد علي عن السيدة خديجة رضي الله عنها وهى خير نساء العالمين وهي من وقفت مع زوجها الرسول صلي الله عليه وسلم، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة رسم بالبقوليات تنفيذ نهلة حسن، وكذلك نفذ القصر ورشة رسم النخيل نفذها حسن رفاعي.


كما أعدت مكتبة الكيمان الثقافية، إنشاد ديني وألقى المنشد أيمن الأمير أبو الوفا قصيدة "تشبه بأخلاق الحبيب"، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية بعنوان "بتاحادي حالك وقمر سيدنا النبي قمر" للشاعر شاعر يحي بحر، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري  أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر وألقى قصيدة "يا سيدى يا رسول اللّٰه".

 

بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى بعنوان "نبذة عن د. مصطفى محمود" أداء حسن صالح، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة "الطفل المعجزة" للمؤلف نبيل هارون، سردتها سارة عبد الوهاب، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب ورشة حكى قصة بعنوان "مشايخ القري فى العصر الإسلامي" تأليف رضا أسعد شريف وتقديم وردة حسن.


بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "ملابس الشتاء" أداء أسماء أحمد، بالإضافة إلى ورشة حرف يدوية"طريقة عمل شجرة الكريسماس بإستخدام ورق الفوم والخرز ومسدس الشمع" نفذتها أميرة حمودة، كما أقامت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر بعنوان "ملك الغابة" نفذها محمد خالد، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة رسم وتلوين أدارتها حسنية محمد علي.

قصور الثقافة الأقصر وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة الاقصر جنوب الصعيد أسوان ثقافة الاقصر

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