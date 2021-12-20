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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة أسوان تواصل تنظيم فعاليات المسارح المتنقلة بالقرى والمراكز

فعاليات المسارح المتنقلة
فعاليات المسارح المتنقلة بثقافة أسوان

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات المسارح المتنقلة بقرية الخوى بمدينة إدفو، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومن خلال فرع ثقافة برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.  

وتضمنت ثاني أيام الفاعليات محاضرة بعنوان "الموهبة والابداع وطرق اكتشافها وتنميتها" ألقاها عماد عزت والذى أشار إلى أن رعاية الموهوبين واحدة من أهم القضايا التربوية، وهي العملية التربوية الأكثر ارتباطا بالمجتمع على مختلف المستويات في التعليم والتنمية، كما أنها العملية الأكثر تأثيراً وتأثراً بمفردات البيئة المحيطة إذ أن الموهوب في أغلب الحالات، تتكون موهبته وفق مفردات البيئة المحيطة به.  

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وقال إن صاحب الموهبة قد تكون لديه موهبة ورغبة في الإبداع الفكري فينشأ شاعراً أو موسيقياً، بحسب ما تشجع عليه البيئة المحيطة به، وهناك أساسيان لاكتشاف الموهوبين في المجتمعات السوية هما: الأسرة والمدرسة، ثم يأتي بعد ذلك دور باقي المؤسسات والأطر التي يتفاعل فيها. 

بجانب ذلك تم استكمال ورشة الحرف البيئية " تصميم برواز فن شعبي" المدرب يوحنا لوجا، ورشة " القصة القصيرة" أدارها للكاتب أحمد الليثي شارك فيها مجموعة من المواهب التى تحب كتابة القصص، وإقامة معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.  

كما تم اكتشاف مواهب من أطفال القرية فى " إلقاء الشعر والغناء"، ثم أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر بقصيدة "مصر" الشاعر طه عبد الجواد، جمال سندق " الأرض"، وقدم عرض مسرح للأطفال "هناهينو" للفنان هانى فهمى قدمت عدة فقرات "شلبي، بو، عروسة ماريونيت "تنورة"، بكار".  

وفى الختام قدمت فرقة اسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى مجموعة أغاني "بسم الله، جميل واسمر، نسم علينا الهوا، عليك سلام الله، يا مسهرنى، كعب الغزال، هوا ياهوا، مبيسالش عليا، اما براوة، فيها حاجة حلوة، رجالة، تعيشى يا بلدى".
 

وكان قد عقد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، اجتماعا مسائيا بحضور الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي ، بالإضافة لمراقبي التطعيمات بالمحافظة. 

وتابع خلال الاجتماعات نتائج اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والذي أسفر عن تطعيم عدد 144 ألف و 471 طفل ، بنسبة 57 % من إجمالي المستهدف والذي يبلغ 252 ألف و 153 طفل. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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