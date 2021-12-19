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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خلال زيارة مفاجئة.. رئيس جامعة أسوان يتفقد المدينة الجامعية للبنين

رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان يتفقد المدينة الجامعية للبنين

تفقد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، المدينة الجامعية للبنين بمنطقة أبو الريش فى زيارة مفاجئة للاطمئنان على تقديم خدمات المدن الجامعية لطلاب الكليات المختلفة بالجامعة.

وقال الدكتور أيمن عثمان بأن الهدف من زيارة المدينة الجامعية هو الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب من نظافة وأسرة، وللاطمئنان على جودة الغذاء المقدم لهم ومطابقته للمواصفات.

كما طالب رئيس الجامعة من الطلاب بالحفاظ على مدينتهم والالتزام بالتعليمات المنظمة لإقامتهم بها مع التشديد على الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية داخل المدن الجامعية.

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وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة التنسيق العرضى بين الجهات التنفيذية المشاركة في هذا المشروع القومى " للتطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل رفع مستوى جودة الحياة والمعيشة للملايين من أهالى القرى والنجوع والتوابع حيث يأتي ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

ولفت أشرف عطية إلى أن هذا التنسيق سيعمل على توفير الوقت والجهد والإسراع بإيجاد حلول سريعة وبديلة لأى عقبات أو تحديات يمكن أن تعرقل تنفيذ هذه المشروعات بإجمالى 811 مشروع وبتكلفة مالية تصل إلى 14,1 مليار جنية منها 155 مشروع تم نهوها بتكلفة 2 مليار جنية ، كما جارى العمل فى 350 مشروع أخر بتكلفة 11,5 مليار جنية ، فيما جارى التجهيز لبدء العمل فى 306 مشروع بتكلفة 610 مليون جنية.

وفى نفس السياق عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة إجتماعاً مع فريق عمل وحدة حياة كريمة ومسئولى الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان حيث تم إستعراض المشروعات التى ينفذها ويشرف عليها الجهاز من أجل متابعة معدلات التنفيذ وأى عقبات تواجه ذلك حتى يتم العرض أولاً بأول على محافظ أسوان .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن فوز المحافظة بالمركز الثانى بمسابقة أفضل مؤسسة تطبق نظام المؤسسة الإلكترونية ، وأيضاً بالمركز الثالث فى جائزة أفضل إدارة مستخدمة للنظام يعكس الطفرة التى شهدتها فى منظومة التحول الرقمى ضمن المشروع القومى " مصر الرقمية " والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة تنفيذاً لتوجيهات الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان جامعة اسوان

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