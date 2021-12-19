أشرف عطية: أسوان تفوز بجائزتين في مسابقتين للتنمية المحلية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن فوز المحافظة بالمركز الثانى بمسابقة أفضل مؤسسة تطبق نظام المؤسسة الإلكترونية ، وأيضاً بالمركز الثالث فى جائزة أفضل إدارة مستخدمة للنظام، وهذا يعكس الطفرة التى شهدتها ، منظومة التحول الرقمى ضمن المشروع القومى " مصر الرقمية "، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة تنفيذاً لتوجيهات الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن .

وأشاد المحافظ، بالدور الرائد لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى ، الذى تنتهجه لتنظيم مثل هذه المسابقات تواكباً مع الطفرة الهائلة التي تشهدها الجمهورية الجديدة فى مجال التحول الرقمى .

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وأوضح اللواء أشرف عطية، أن محافظة أسوان كانت من أولى محافظات الصعيد لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بدعم حكومى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، من خلال تجهيز مقر ومبنى للتحول الرقمى بتكلفة 21 مليون جنيه ، مدعماً بالكوادر البشرية المدربة ، ويضم الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، وأيضاً مركز معلومات شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين، كما أنه مربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها فى أسرع وقت وللحد من الفساد الإدارى .

جدير بالذكر بأن المحافظة فازت فى هذه المسابقة التى تم تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث قام اللواء محمود شعراوى بتسليم جائزة المركز الثانى لعبير مشعل مسئول النظام عن الذاكرة المؤسسية بمحافظة أسوان ، بجانب تسلميه لجائزة المركز الثالث للعميد أحمد دنش كأحسن مدير إدارة لنظم المعلومات والتحول الرقمى .

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن إنطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم ، والتي ستستمر على مدار 4 أيام حيث تأتى هذه الحملة كإجراء هام جداً نحو تحقيق الهدف القومى بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، ويعتمد تنفيذها على وجود فرق متحركة تمر من شقة إلى شقة ، بالإضافة إلى وجود فرق ثابتة بمحطات القطار والمولات والأسواق ودور العبادة لتطعيم الأطفال من أجل رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات .

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن الحملة تستهدف تطعيم 252 ألف و 153 طفل من خلال 1345 فرقة حيث يشمل التطعيم جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة من عمر يوم وحتى ٥ سنوات ، وتم التأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات فى ظل الظروف الراهنة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .

فوز أسوان بمركزين بمسابقة وزارة التنمية المحلية