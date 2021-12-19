محافظ أسوان: إنهاء 155 مشروعا بتكلفة 2 مليار جنيه ضمن "حياة كريمة"

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق العرضى بين الجهات التنفيذية المشاركة في المشروع القومى "للتطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل رفع مستوى جودة الحياة والمعيشة للملايين من أهالى القرى والنجوع والتوابع حيث يأتي ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفت أشرف عطية إلى أن هذا التنسيق سيعمل على توفير الوقت والجهد والإسراع بإيجاد حلول سريعة وبديلة لأى عقبات أو تحديات يمكن أن تعرقل تنفيذ هذه المشروعات بإجمالى 811 مشروع وبتكلفة مالية تصل إلى 14,1 مليار جنية منها 155 مشروع تم نهوها بتكلفة 2 مليار جنيه، كما جارى العمل فى 350 مشروع أخر بتكلفة 11,5 مليار جنية، فيما جارى التجهيز لبدء العمل فى 306 مشروع بتكلفة 610 مليون جنيه.

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وفى نفس السياق عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، إجتماعاً مع فريق عمل وحدة حياة كريمة ومسئولى الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان حيث تم استعراض المشروعات التى ينفذها ويشرف عليها الجهاز من أجل متابعة معدلات التنفيذ وأى عقبات تواجه ذلك حتى يتم العرض أولاً بأول على محافظ أسوان.

وكان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن فوز المحافظة بالمركز الثانى بمسابقة أفضل مؤسسة تطبق نظام المؤسسة الإلكترونية ، وأيضاً بالمركز الثالث فى جائزة أفضل إدارة مستخدمة للنظام يعكس الطفرة التى شهدتها فى منظومة التحول الرقمى ضمن المشروع القومى " مصر الرقمية " والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة تنفيذاً لتوجيهات الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن .

وأشاد المحافظ بالدور الرائد لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى الذى تنتهجه لتنظيم مثل هذه المسابقات تواكباً مع الطفرة الهائلة التي تشهدها الجمهورية الجديدة فى مجال التحول الرقمى .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن محافظة أسوان كانت من أولى محافظات الصعيد لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بدعم حكومى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء من خلال تجهيز مقر ومبنى للتحول الرقمى بتكلفة 21 مليون جنيه ، مدعماً بالكوادر البشرية المدربة ، ويضم الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، وأيضاً مركز معلومات شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين، كما أنه مربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها فى أسرع وقت وللحد من الفساد الإدارى .

مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بأسوان

مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بأسوان

مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بأسوان