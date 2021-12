خلال عام 2021 : جامعة حلوان تنهى أمية 6508 مواطنين.. شاركت في جهود تنمية المجتمع.. وأطلقت مبادرة "حقق حلمك"

جامعة حلوان خلال عام 2021 :

تشارك بمبادرة حياة كريمة

تنهى امية 6508 مواطن و مواطنة

تطلق مبادرة حقق حلمك

تشارك بمبادرة للحفاظ على البيئة



تعمل الجامعات المصرية جاهدة على المشاركة بالمشروعات القومية و المبادرات التنموية التى تطلقها الحكومة كما تطلق الجامعات العديد المبادرات التنموية التى تعمل على تشكيل و بناء وعى الانسان و تنمية المناطق المحيطة بها و تحقيق رؤية مصر 2030.

وقد شاركت جامعة حلوان بالعديد من المبادرات المجتمعية و التنموية خلال عام 2021 من ضمنها مبادرة “ حقق حلمك ، محو الامية ، كل يوم جديد ، حياة كريمة ، الجامعة خضراء ، تنمية المناطق المحيطة "

مبادرة محو الامية

تشغل قضية محو الأمية المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية، ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما جعل جامعة حلوان على أتم الاستعداد لبذل أقصى جهد في هذا المجال.

وقد نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحقيق انجاز جديد ضمن المشروع القومي لمحو الأمية في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسيت منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.



وطبقا للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار للأربعة دورات متتالية (يناير 2021 ، ابريل 2021 ، يوليو 2021، أكتوبر 2021 .(6508 ) مواطن ومواطنة.

وتستهدف جامعة حلوان إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية، ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 .

مبادرة حياة كريمة



المبادرة تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر، كما تعمل هذه القوافل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة، ولها مجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية، فهذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.



وقد قامت جامعة حلوان بداية من يناير 2021 بتنظيم العديد من القوافل ضمن مبادرة حياة كريمة للمناطق المحيطة بالجامعة لتحقيق التنمية ، و من ضمن هذه القوافل قافلة جامعة حلوان إلى مدينة الصف للتخفيف عن كاهل المواطنين، و قد تضمنت هذه القوافل فصول محو الامية و قوافل طبية بأيدى الاساتذة و الطلاب بكليات القطاع الطبى للتوعية بالامراض المزمنة و فيروس كورونا و مساعدة المواطنين ، و زيارات مركز رصد المشكلات بالجامعة لها و العمل على حل مشكلات هذه المناطق ، و معارض خيرة للملابس و مساعدة طلاب المدارس و اكتشاف مواهبهم.

مبادرة الجامعة خضراء

حيث تسعى وزارة البيئة، لإنشاء وحدة إدارة للمخلفات بجامعة حلوان، ضمن مبادرة وزارة البيئة "الجامعى الخضراء" للتأكيد على دور الطلاب في الحفاظ على البيئة، والمشاركة المجتمعية بها، وفى هذا الإطار نظمت الجامعة المهرجان البييئ بالعديد من الكليات لنشر ثقافة الحفاظ على المناطق الخضراء و حماية البيئة و تضمن هذا المهرجان اطلاق مسابقة فى اعادة تدوير المخلفات بكليات الجامعة لاكتشاف مواهب الطلاب فى صناعة التحف الابداعية من المخلفات ، و ندوات ثقافية للتوعية بأهمية البيئة و قوافل مجتمعية لتشجير الجامعة و زراعتها بأيدى الطلاب .

مبادرة حقق حلمك

حيث نظم اتحاد طلاب جامعة حلوان، بالاشتراك مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية، وأسرة The First المركزية، مبادرة حقق حلمك، وهى مبادرة يتم من خلالها تنفيذ 20 دورة تدريبية لطلاب الجامعة في مجالات مختلفة ويتم تنفيذه على مدار ستة أشهر، وتنطلق هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر ومدير معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي، ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، الدكتور محمد عبدالعزيز رائد اسرة The First وأحمد بسطامى مسؤول الأسرة، وراشد محمد عصام مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.