نائب بالشيوخ يطالب بتشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات

قال النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، إن الاهتمام بملف الصناعة المصرية وتطويرها وتحديثها مع توطين الصناعات داخل مصر لانتاج جميع السلع والمنتجات الصناعية التى يمكن تصنيعها محلياً فى إطار الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأكد سمير فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، علي ضرورة الإسراع فى تشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات على أن تضم فى عضويتها وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والسكان والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلى القطاع الخاص ومنظمات رجال الاعمال والاستثمار واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين.

وتابع النائب حديثه قائلا: “توطين الصناعة المحلية يوفر للدولة مليارات الدولارات التى توجه لسلع ومنتجات مستورة خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتصنيعها محلياً”.

وأشار إلى أن هذا المجلس ستكون مهمته صياغة استراتجية وطنية لتعميق توطين الصناعة داخل مصر ودراسة جميع المنتجات والسلع الصناعية المستورة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل تصنيعها محلياً.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا، أن الأسواق بالدول الإفريقية يجب أن تحتل أولوية قصوى من الحكومة لتوجيه الصادرات المصرية لمختلف الدول الافريقية خاصة أن الصناعات والمنتجات المصرية تحظى بثقة كبيرة من الأشقاء الأفارقة نظراً لجودتها وعدم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع الموجهة للأسواق الإفريقية من الدول الأخرى.

وطالب الحكومة باستغلال النجاح الكبير وغير المسبوق الذى حققه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة العلاقات بين مصر ومختلف دول القارة السمراء.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعيش تحديا في مجال الصناعة، يرتكز على الاعتماد الكلي على الاستيراد، وبالرغم من الانتاج المحلي إلا أنه لازالت مصر تستورد المواد الخام لها من الخارج.

وأشار مصطفى مدبولي، خلال تصريحات تلفزيونية لـ القناة الأولى، على هامش جولته في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، إلى أن مصر تسعى في هذه المرحلة للتركيز في هذا الملف، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحا أن هناك مساعي لتكاتف القطاع الخاص مع الدولة لقيادة المرحلة الحالية في توفير المواد الخام محليا، ومستلزمات الإنتاج ، المنتجات النهائية التي تخدم السوق المحلي وزيادة نسبة التصدير.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولى المكاتب الاستشارية، والمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم مع مسئولى المكاتب الاستشارية الذين يعملون فى مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، يستهدف متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال فى هذا الصدد، والعمل على إسراع الخطى التنفيذية لهذا المشروع، بما يسهم فى الانتهاء منه وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لذلك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، وإعادة رونقها الحضارى، والإستفادة بما تمتلكه من مقومات تجعلها مقصداً سياحياً متميزاً.