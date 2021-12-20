جواب نهائي.. كاف: بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها.. تفاصيل

أنهى الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” الجدل المثار حول بطولة كأس الأمم الأفريقية، بتأكيده إقامة البطولة في موعدها.

وقال موتسيبي في تصريحات لوسائل إعلامية كاميرونية:"علينا أن نفخر بما تم إنجازه هنا.. نريد تصدير صورة رائعة للعالم "

وأضاف:"سأكون هنا في الكاميرون في 7 يناير مع زوجتي وأولادي في كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ في 9 يناير، أؤكد ذلك."

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لاحتمالية تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.