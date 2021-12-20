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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

روسيا تحيي ذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ

سفير مصر بروسيا يشارك
سفير مصر بروسيا يشارك في إحياء ذكرى ميلاد نجيب محفوظ

شارك السفير نزيه النجاري سفير مصر في روسيا الاتحادية، في إحياء الذكرى المائة وعشر لميلاد الأديب نجيب محفوظ، وذلك ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للغة العربية، وفى إطار فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022).



وألقى السفير المصري كلمة خلال الاحتفال سلط فيها الضوء على أبرز المحطات الفنية والأدبية في حياة الأديب المصري الكبير، كما تناول تأثير أدب محفوظ على أجيال متعاقبة في مصر والوطن العربي، مروراً بحصوله على جائزة نوبل في الأدب كأول أديب عربي يحظى بهذا التكريم.



كما نوه خلال الكلمة بعام التبادل الإنساني المصري- الروسي (2021- 2022)، مستعرضاً مختلف الفعاليات التي يتم تنظميها بالتبادل على امتداد إقليمي البلدين.



ونظَم الاحتفال مكتبة الأدب الأجنبي في موسكو، بالتعاون مع السفارة المصرية، وشارك فيه لفيف من المهتمين بالأدب والثقافة في مصر وروسيا، وتم بث الاحتفال على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة الروسية.

موسكو ميلاد روسيا وزارة الثقافة دبي جيب الأدبية العرب المصري ثقافة جمهورية مصر العربية نجيب محفوظ مصري

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