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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيارة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمستشفى الأطفال جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر زيارة ميدانية لمسشفى الأطفال جامعة عين شمس  لمشاركة  الأطفال معاناتهم ورفع الروح المعنوية لهم.

 

ويأتي ذلك حرصا من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي القيام بمسئوليته المجتمعية ودوره في تنمية الوعي الاجتماعي والأنسانى.

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وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٢ ديسمبر تحت رعاية الدكتور محمود المتيني  رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الأستاذ الدكتور  هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمةالمجتمع وتنميةالبيئة، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة،  إشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مسشفي الأطفال جامعة عين شمس زيارة ميدانيه لمسشفي الأطفال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمشاركة الأطفال اخبار التعليم

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