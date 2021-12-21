سكان أبو ضرغام في المرج يشتكون من ضوضاء مصنعين للبلاستيك

شكا سكان شارع أبو ضرغام من ترعة الجبل حوض جلال التابع لمنطقة المرج فى محافظة القاهرة، فى رسالة لخدمة شكاوى “بين الناس” التي يقدمها موقع “صدى البلد”، من وجود مصنعين للبلاستيك بمنطقة سكنية.

وقال باسم فؤاد في شكواه “نحن سكان شارع أبو ضرغام من ترعة الجبل حوض جلال المرج القاهرة نشكو من وجود مصنعين بلاستيك وكسارة يصدر عنها أصوات مزعجة وتم تقديم الشكوى وتم تشميع المصنعين ولكن قام كل واحد منهم بفتح المصنع فى نفس اليوم”.



وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لم يتم الرد حتى الآن ومازالت المصانع تعمل بشكل يومي كما قام احدهم بتأجير 5 مخازن فى نفس الشارع تحتوى على مواد بلاستيكية ضار ة ، و جارى عملهم بشكل أوسع ولم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حتى الأن



وطالب الأهالي المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية في المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.