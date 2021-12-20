هيثم شعبان: خسرنا نقطتين أمام الاتحاد.. وأطالب المنتخب بمتابعة هذا الثنائي

أشاد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالروح العالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري .

وقال شعبان ببرنامج الماتش مع ايهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد: "تحدثت مع لاعبي سيراميكا كليوباترا خلال المباراة وأكدت لهم أننا قادرون على العودة.

وأكد: خسرنا نقطتين بالتعادل مع الاتحاد السكندري لكن كسبنا رجولة اللاعبين، ونجحنا في العودة رغم التأخر في النتيجة، وراهنت على روح ورجولة اللاعبين.

وتابع: أتمنى متابعة من جهاز المنتخب للاعبي سيراميكا كليوباترا، مثل شادي حسين ومحمود نبيل، ونشكر المسئولين عن ملعب الإسكندرية على الاهتمام بأرضية الملعب، لكن حالة الجو أثرت علينا.

4-4

واقتنص فريق سيراميكا كليوباترا تعادلا قاتلا من الاتحاد السكندري بنتيجة (4-4)، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن سيراميكا من تعديل النتيجة أمام الاتحاد خلال 20 دقيقة بعدما كان متأخرا بأربعة أهداف مقابل هدفين حتى الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع الاتحاد السكندري رصيده إلى تسع نقاط، بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا صاحب نفس الرصيد.