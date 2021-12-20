محمد عودة يهاجم التحكيم: غزل المحلة له ركلة جزاء أمام البنك الأهلي

فتح محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، النار على حكم مباراته أمام البنك الأهلى بعد التعادل بنتيجة 1/1 فى منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عودة فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "غزل المحلة له ركلة جزاء لم تحتسب أمام البنك الاهلى، وتقنية الفار فى كل مباراة لم تكون فى صالحى وركلة جزاء البنك الاهلى غير صحيحة".

وأضاف: "راض عن التعادل رغم تفوقي فى المباراة وعامل الملعب كان فى صالحي، وكنت أتمني تحقيق الفوز".

وخيم التعادل الإيجابي على مواجهة غزل المحلة ونظيره البنك الأهلي، بنتيجة 1-1، في لقاء اقيم على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السابعة.

وسجل يحيى حامد الهدف الأول لفريق غزل المحلة في الدقيقة 27 مستغلا ركلة مباشرة سددها بنجاح داخل شباك مرمى البنك الأهلي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الشوط الأول، ليتقدم لتنفيذها محمد هلال ويسددها بنجاح على يمين حارس غزل المحلة.