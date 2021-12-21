عصام عبدالفتاح ينهي الجدل حول واقعة طرد أحمد حمودي بلقاء المصري وفاركو

قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن من مميزات الفار تسجيل كافة الأحداث، وهو مايؤكد صحة قرار الحكم محمود البنا بشأن واقعة طرد أحمد حمودي في لقاء المصري وفاركو.



وأضاف عصام عبدالفتاح ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الحالة أثارت جدلا كبيرا في الشارع الرياضي المصري وسنصدر بيانا بتفاصيل الواقعة خلال الساعات المقبلة.

وأكد عصام عبدالفتاح، إن أحمد حمودي كان يمتلك إنذار قبل خ روجه من الملعب ولكنه ا شتبك مع احد لاعبي فاركو وهو ما استدعى حصوله على الإنذا رالثان يوطرده من الملعب، وقد حصل على البطاقة الحمراء بعد خروجه من الملعب.