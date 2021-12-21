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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر

الصلاة
الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021 ، 17  جمادى الأولى 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر ، 17 جمادى الأولى  1443 هجرية:


 مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

صلاة الفجر : 5:14  ص
الشروق : 6:46 ص
صلاة الظهر : 11:53 ص
صلاة العصر : 41: 2 م
صلاة المغرب : 5:00 م
صلاة العشاء : 6:22 م

الإسكندرية         
 

آذان الفجر : 5:20 ص
الشروق :  6:54  ص
آذان الظهر : 11:58
آذان العصر : 2:43
آذان المغرب : 5:01 م
آذان العشاء : 6:25 م.  
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر : 5:10
الشروق : 6:43 م
آذان الظهر : 11:49 م
آذان العصر : 2:35 م 
آذان المغرب : 4:55 م
آذان العشاء : 6:17  م.         
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

صلاة الفجر : 4:59 ص
الشروق : 6:28 ص
صلاة الظهر : 11:41 
صلاة  العصر : 2:33 م
صلاة المغرب : 4:53 م
صلاة العشاء : 6:13 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان 
 

موعد صلاة الفجر : 5:01  ص
الشروق 6:28 ص
موعد صلاة الظهر : 11:47 ص
موعد صلاة العصر : 44: 2
موعد صلاة المغرب : 5:06 م
موعد صلاة العشاء : 6:23

الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء

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