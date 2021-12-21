مروان داوود: فوائد كأس العرب كثيرة.. والقادم أفضل لمصر

أكد مروان داوود لاعب منتخب مصر، أنه استفاد كثيرا من المشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس العرب 2021، التي أقيمت في قطر مؤخرا.

وقال مروان داوود في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "البطولة العربية فادتني كثيرًا واكتسبت منها خبرات كبيرة، فلأول مرة في حياتي أنضم للمنتخب، حيث لم أنضم لمنتخبات شباب قبل ذلك، وبالطبع نادي إنبي صاحب الفضل علي في ذلك، وكان بوابتي للإنضمام للمنتخب".

وأضاف مروان داوود:"المركز الرابع في البطولة العربية نتيجة مقبولة من وجهة نظري، نعم منتخب مصر مُعتاد على التتويج بأي بطولة يُشارك فيها، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار، أن هناك عناصر كثيرة إنضمت لأول مرة للمنتخب في البطولة العربية؛ لذلك لم يكن هناك الإنسجام المطلوب، حيث بدأ المعسكر قبل وقت قصير من البطولة، ولذلك أرى أن المركز الرابع نتيجة مقبولة إلى حد كبير، وكأس العرب كان فرصة لظهور عناصر جديدة لمنتخب مصر وبالفعل هناك العديد من اللاعبين الذين نجحوا في اثبات ذاتهم في البطولة، وتركيزنا حاليًا على كأس أمم أفريقيا وكأس العالم".

وتابع:"الأفضل أتِ لمنتخب مصر مع هذا الجيل في أمم أفريقيا وكأس العالم، هذه المجموعة لو عملت لوقت أكبر مع بعض بجانب إنضمام المحترفين، هيكون ظهورنا أفضل في أمم أفريقيا وسنتأهل لكأس العالم إن شاء الله".



وأشار:"وجودي في القائمة المبدئية لكأس الأمم الأفريقية شرف لي، وشرف لي أن أرتدي قميص المنتخب مرة ثانية، فوجودي في قائمة مصر لكأس الأمم نقطة مضيئة في مسيرتي، شيء رائع إني أُشارك في أمم أفريقيا، إن شاء الله سوف اجتهد خلال هذه الفترة مع نادي انبي وسأسعى لأكون موجود في القائمة النهائية المُشاركة في أمم أفريقيا".

واستطرد:"المنافسة في مركزي لصالح المنتخب، أحمد فتوح لاعب كبير؛ ولكن الحقيقة في المنتخب لا أحد يهتم باللعب أساسي أو الجلوس على مقاعد البدلاء، جميعنا نعمل من أجل مصلحة منتخب مصر".

واصل:"مثلي الأعلى في مصر سيد معوض، وعالميًا مارسيلو".

وأكمل:"لن انسى تعامل كارلوس كيروش النفسي معي ومع اللاعبين الشباب، الرجل يعامل كل اللاعبين معاملة واحدة، لا يوجد فارق بين لاعب قديم وجديد، كيروش نجح في التعامل النفسي مع اللاعبين، وضم عناصر جديدة لأول مرة تنضم إلى المنتخب، واعطى فرصة لهم، هذا شيء يحسب لمستر كيروش".

واختتم:"خبرات كيروش كبيرة، سيرة ذاتية عظيمة، هو يعمل على بناء جيل جديد لمنتخب مصر، البطولة العربية كانت تجربة مفيدة، قادرين نوصل لنهائي أمم أفريقيا ونحقق نتائج جيدة ونتأهل لكأس العالم هذا الطبيعي لمنتخب مصر".