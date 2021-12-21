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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدرية طلبة تطمئن على جمهورها في أحدث ظهور

عاملين إيه.. بدرية طلبة تطمئن على جمهورها في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة جمهورها، بأحدث إطلالاتها الشتوية، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وحرصت بدرية طلبة على الاطمئنان على جمهورها في أجواء الشتاء القارسة، وكتبت من خلال صورتها معلقة: "حبايب قلبي اللي وحشني كتير عاملين إيه في الجو دا...؟".

يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل “البرنس” خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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