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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الهزيمة من سموحة.. جماهير الإسماعيلي تهاجم اللاعبين والإدارة غاضبة

صدى البلد

وجهت جماهير الإسماعيلي، هتافات معادية للاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة، اليوم الثلاثاء، بستاد الإسكندرية، في الجولة السابعة للدوري المصري.

وتلقى الإسماعيلي، الهزيمة على يد مضيفه سموحة بنتيجة 1-2 مواصلًا انطلاقته السيئة في الدوري، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال أول 7 جولات.

وهاجم مشجعو الإسماعيلي الذين حضروا اللقاء، لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمام سموحة.

ونال شكري نجيب قائد الإسماعيلي، وابلًا من السباب، لكن الأخير رد بتحية الجماهير وغادر إلى غرف الملابس بعد اللقاء مباشرة.

والتف لاعبو الإسماعيلي وسموحة حول شكري نجيب بعد نهاية المباراة مباشرة، لتهدئة اللاعب، ونزلوا به لغرف الملابس.

وغادر يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، ستاد الإسكندرية، غاضبًا بعد هزيمة فريقه.

في المقابل، حرص وليد عرفات رئيس سموحة، على النزول إلى غرف الملابس عقب اللقاء لتهنئة اللاعبين.

وقال رئيس سموحة للاعبيه: "أبارك لكم الانتصار، أنتظر منكم الفوز على طلائع الجيش في اللقاء المؤجل، وستتلقون أنباء سارة بعدها".

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