كريم صبري: عملية تحويل مسار المعدة المصغر تستهدف إنقاص الوزن وعلاج السكر

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل مسار المعدة المصغر تهدف إلى إنقاص الوزن وعلاج السكر والأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة المرضية، مشيرا إلى أن تحويل المسار تعتبر عملية موفقة لمن يعاني من السمنة المفرطة والسكر، خاصة وأنها تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%.



وأضاف "كريم صبري"، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن عملية تحويل المسار المصغر تعالج الدهون المتراكمة على الكبد بصورة مرضية، ونسبة الكوليسترول في الدم، وتضبط الضغط، مشيرا إلى أن تحويل المسار عملية قوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة.



وأوضح استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن عملية تحويل المسار تعمل على تنشيط البنكرياس بصورة كبيرة، وتعيد الاتزان الهرموني إلى الجهاز الهضمي، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة ، والإقامة أقل من 12 ساعة، وهناك امكانية للعودة إلى النشاط بعد يوم من إجراء العملية.

جراحة تكميم المعدة مفيدة جدًا لإنقاص الوزن

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن جراحات السمنة ما بين تكميم المعدة وتحويل المسار تعتبر من العمليات آمنة، خاصة إذا أجريت في مراكز متخصصة مجهزة على أعلى مستوى.



وأضاف " كريم صبري"، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحويل المسار عملية قوية في إنقاص الوزن، وتعالج السكر وتدهن الكبد ومشاكل التنفس أثناء النوم، وكافة الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة.



وأوضح استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن تحويل المسار عملية بسيطة، وتجرى من خلال فترة صغيرة للغاية، مشيرًا إلى أن العملية مفيد جدًا لإنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة لمرض السمنة.



مريض يكشف تفاصيل معاناته من السمنة المفرطة

قال أشرف أبو سناري، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في محافظة كفر الشيخ ويبلغ من العمر 42 عاما ووزنه أكثر من 200 كيلو جراما ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ مما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائما يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.



وأضاف "أبو سناري"، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء ، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم، خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.



وأوضح مريض السمنة أنة فضل إجراء حراجة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة وأنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت يها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي.



