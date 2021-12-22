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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

عضو صحة النواب: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تقدم نموذجا يدعو للفخر

النائب ميرفت عبد
النائب ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

قدمت النائب ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الشكر لكل الفرق الطبية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات مصر، للمشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل للأطفال.

مضيفة  في بيان صحفي لها أن تلك الفرق تقدم نموذجا يدعو للفخر وملحمة فى العمل بإخلاص فى ظل الطقس السيئ والظروف الجوية الصعبة، لمتابعة أعمال التطعيم .

وأكدت أن انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لممرضات، يتحدين الصعاب، في الطرق الوعرة، والطقس السيئ، للوصول إلى الأطفال في عقر دارهم، لتطعيمهم ضد شلل الأطفال، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مصر.

واختتمت: الصور التي انتشرت على فيسبوك، أظهرت ممرضات، يسيرن في المياه والطين ووسط الزراعات، حتى يؤدين واجبهن في الحملة، وبالرغم من أنهن ملائكة رحمة، إلا أن قلوبهن كانت تحمل الإصرار على تحمل المشقة، وتحدي الأمطار والمياه والمناطق الصعب الوصول إليها للوصول إلى أطفال أقل من سن الخامسة.

الفرق الطبية الحملة القومية للتطعيم ضد شلل للأطفال الطقس السييء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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