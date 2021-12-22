عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يلوح للعاملين بمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول ..فيديو

الرئيس السيسي يلوح
الرئيس السيسي يلوح للعمال بمجمع إنتاج البنزين

لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاملين بمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، خلال جولته التفقدية له.

ورد عليه العمال، ملوحين له وفي أياديهم علم مصر.

وفي سياق آخر،  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “اللي بيعمل فى مصر هي شركات مصرية قطاع خاص”، داعيا لهم: “من فضلكم أدخلوا فى مجالات أخرى، انتوا حققتوا خلال السبع سنوات أرقاما وقوائم مالية جيدة”.

وتابع: “ادخلوا فى مشروعات أخرى بعجلة الاقتصاد، إحنا مش بنشجعهم كلام”.

وقد صرح  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شركة أسيوط لتكرير البترول مجمع إنتاج البنزين المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

ترشيحاتنا

السيسي: "التحدي مش شايفه دلوقتي وإنما بعد 25 سنة"

8 يناير.. أولى جلسات محاكمة حسن راتب أمام دائرة أخرى

استهدفت مقاتلي تيجراي.. أدلة تكشف عن بيع تركيا طائرات مسيرة لـ إثيوبيا

متى تخرج كفارة الصيام للمريض؟.. تعرف على أحكام أعذار تجيزها

مدبولي: الصعيد تحظى بـ65 % من إجمالي مشروعات المرحلة الأولى بـ"حياة كريمة"

مدبولي: تنفيذ 63 مشروعا لإنشاء وتطوير المستشفيات بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

عاوزين نعيش.. السيسى : فدان الأرض سيصل لـ مليون جنيه فى هذه الحالة

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

السعودية.. خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا بشأن القضاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

فيديو جراف| كنت بفضفض.. قصة دينا حسين (دليلة) والإساءة لفناني مصر

الأجوليميك.. مادة منشطة تتسبب في إيقاف 3 فرسان من مصر وقطر.. فيديوجراف

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ