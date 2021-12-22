الرئيس السيسي يلوح للعاملين بمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول ..فيديو

لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاملين بمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، خلال جولته التفقدية له.

ورد عليه العمال، ملوحين له وفي أياديهم علم مصر.

وفي سياق آخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “اللي بيعمل فى مصر هي شركات مصرية قطاع خاص”، داعيا لهم: “من فضلكم أدخلوا فى مجالات أخرى، انتوا حققتوا خلال السبع سنوات أرقاما وقوائم مالية جيدة”.

وتابع: “ادخلوا فى مشروعات أخرى بعجلة الاقتصاد، إحنا مش بنشجعهم كلام”.

وقد صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.