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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البترول: 7.2 مليار جنيه استثمارات مشروع مجمع إنتاج البنزين بأسيوط

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول

تحدث طارق الملا، وزير البترول، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية بمحافظة أسيوط عن محافظات الصعيد وما شهدته من طفرة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وهذه أبرز تصريحات وزير البترول:

الملا: 10 محافظات بالصعيد تستهلك 20% من الإنتاجات البترولية
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: “نشهد اليوم افتتاح مشروع جديد عملاق لتحسين جودة الحياة للصعيد، وهو مشروع مجمع إنتاج البنزين فى أسيوط لتكرير البترول”.

مزايدة عالمية.. وزير البترول يوضح تفاصيل إطلاق مشروع تجميع البيانات الجيولوجية
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة وضعت خطة فى تدشين مجمعات البنزين ترتكز على البحث والاستكشاف، وبنية أساسية للبترول والغاز، ومشروعات التكرير ومن ثم محطات الوقود.

وزير البترول: 34 مليار جنيه استثمارات القطاع من 2014 حتى اليوم
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تمت إضافة وحدة استرجاع الغازات، ومجمع إنتاج البنزين، باستثمارات تصل لـ 7.5 مليار جنيه.


البترول: نجحنا في توصيل الغاز الطبيعي إلى المحافظات والأماكن البعيدة والنائية
قال طارق الملا، وزير البترول، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف توصيل الغاز إلى 902 قرية في الصعيد، حيث سيتم توصيل الغاز على امتداد 12 ألف متر أطوال بإجمالي 12 ألف جنيه، ونستهدف توفير الغاز إلى 3 ملايين وحدة سكنية و10.2 مليون مواطن في المرحلة الأولى.


البترول: نجحنا في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية
قال طارق الملا، وزير البترول، إن المشروعات التي تخص الزيت والبوتجاز والمنتجات، من أهم المشروعات التي تمت، وهي مشروع البوتجاز من البحر الأحمر لـ أسيوط، ومن أسيوط لـ مستودع سوهاج الذي تم افتتاحه سابقاً.

وزير البترول يهنئ السيسي على استضافة مصر لقمة المناخ العام القادم
هنأ المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاختيار مصر وفوزها بتنظيم قمة المناخ العام القادم.


البترول: 7.2 مليار جنيه استثمارات مشروع مجمع إنتاج البنزين
قال طارق الملا، وزير البترول، إن مشروع مجمع إنتاج البنزين تكلف 7.2 مليار جنيه، ونسبة المكون المحلي به وصلت إلى 62%، بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه.

 

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