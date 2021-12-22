تقارير: برشلونة يقترب من التعاقد مع توريس قادمًا من مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الإسباني فيران توريس مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اقترب من الانتقال لفريق برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية، فإن عملية انتقال فيران توريس لبرشلونة اقتربت من الإتمام مقابل 60 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن ناديي مانشستر سيتي وبرشلونة يعملان للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الأولية التي تبلغ حوالي55 مليون يورو يمكن أن ترتفع بسبب الإضافات المستقبلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر سيتي رحب ببيع فيران توريس بسبب رغبته التي تكمن في اللعب لنادي برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة أبلغ اللاعب الدولي الإسباني أنه سيكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة البناء تحت قيادة المدرب الجديد تشافي ، ويُقال إنه متحمس بشأن هذه الاحتمالية.

وانتقل فيران توريس للعب في صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2020 قادمًا من فريق فالنسيا الإسباني.