تامر حسني يصل دبي لإحياء حفل "إكسبو 2020"

وصل قبل قليل الفنان تامر حسني الى دبي لإحياء حفله المرتقب في "إكسبو 2020 دبي"، إستعدادا لحفله مساء يوم الخميس 23 ديسمبر.

وكانت الياسري للإنتاج الفني قد أعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها لحفل تامر حسني في إكسبو 2020 دبي، الذي أكد من جهته حماسه الكبير لحفل إكسبو 2020 الذي سيقف به أمام جمهور من جميع أنحاء العالم حاملاً رسالة حب وتقدير للجميع.

وكان قد أحيا الفنان تامر حسني حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري ، وقدم عددا من أغانيه الشهيرة وسط حضور كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام في مصر.

وكان من بين الموجودين الفنان حكيم ومحمود الليثي، وإلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي وميريهان حسين، ومصطفى قمر وخالد سليم وزوجته، والمخرج طارق العريان وحسن الرداد وغيرهم.

وعلى جانب أخر علق الفنان تامر حسنى على حفلة الرياض اليوم بالمملكه السعوديه ، ونشرعدة فيديوهات له من الحفل عبر موقع “ انستجرام ”.

وكتب تامر حسنى “ حفلة الرياض بالمملكه السعوديه رقم قياسي جديد في حياتي و جمهور حماسه مش عادي ، احلى استقبال من حبايب قلبي الجمهور السعودي الحبيب ، شكراً DJ تامر يحيى شكراً DJ هانز ”.