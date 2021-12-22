إسلام لملوم يحذر الآباء من عادة تدمر أسنان الأطفال

حذر الدكتور إسلام لملوم طبيب الأسنان، الآباء من بعض العادات التي تؤثر سلبًا على أسنان الأطفال وتؤدى لسقوطها مبكرًا، ومشاكل تتعلق بنمو جسم الأطفال، فضلا عن المشكلات الكثيرة في الكبر.



وأوضح أن أهم تلك العادات هي عدم الاهتمام بالأسنان اللبنية اعتقادًا منهم أنها ستقع في سن مبكر، لكن هذا يؤدى إلي ضعف السن، وعدم قدرة الطفل على تناول الطعام بشكل سليم، بالتالي يؤثر على نموه بشكل طبيعي.



وتابع إسلام لملوم، إن ضعف تغذية الضعف تصيبه بفقر الدم والانيميا، وعدم القدرة على التركيز.



وأضاف أن تسوس أو سقوط الأسنان اللبنية قبل آوانها يؤثر بشكل كبير على قوة اللثة ويؤدى إلى ضعف الأسنان الدائمة، التي ستحتاج تقويم دائم، فضلا عن رعاية أكبر وزيارات أكثر لطبيب الأسنان.



ونصح طبيب الأسنان إسلام لملوم الآباء والأمهات بضرورة تعليم الأطفال استخدام فرشاه الأسنان، بشكل يومي، خاصة بعد الوجبات على ان يتم تفريش الأسنان لمدة 30 ثانية على الأقل، مضيفًا أن فرشاة الأسنان يجب أن يتم تغيرها كل 45 يوم، واستخدام معجون أسنان مخصص لأسنان الطفل، فضلا عن زيارة طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر للاطمئنان على صحة اللثة والأسنان حتى إذا لم يشكو الطفل من أي مرض.