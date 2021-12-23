حتى 31 ديسمبر.. أخر فرصة للمشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بأكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن للموسم الثاني لمسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية لعام 2021، حيث تدعو الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في المسابقة التي تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2021 من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية .

http://forms.asrt.sci.eg/photo2021/

وأوضحت أنها قد أطلقت الأكاديمية الموسم الأول للمسابقة العام الماضي 2020 وقد اشترك في الموسم الأول 174 متسابقا بإجمالي عدد صور 811 صورة وقد فاز 11 متسابقاً بجوائز مالية قدمتها الأكاديمية.

لشروط المسابقة عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/wp-content/uploads/2021/11/photo-2021.pdf