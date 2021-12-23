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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حفل فني للمواهب الصغيرة في أوبرا الإسكندرية

حفل فني بأوبرا الإسكندرية
حفل فني بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلاً فنيًا لطلبة وطالبات فصل العود و السوزوكى بمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية، على مسرح سيد درويش.

تضمن برنامج الحفل فاصلا فنيا لطلبة و طالبات فصل العود تدريب الدكتورة سهير شعيشع حيث قدموا مجموعة من الأعمال الموسيقية المميزة على آلة العود منها عظيمة يا مصر، يا صلاة الزين، لونجا سلطان يكاه،يا مسافر و ناسى هواك ، سهر الليالي، عاشق الروح، يا ورد مين يشتريك، الفن، بهية، الورد جميل، بيت العز، فيها حاجة حلوة ، و ميدلي من مقام نهاوند.

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كما قدم طلاب فصل السوزوكي تدريب الدكتورة نفين المحمودي ، نرمين خليل ، وكريم فؤاد، مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية الى جانب بعض الأغنيات الخاصة بعيد الميلاد و الكريسماس ، بمشاركة الفنانة اليونانية مارلينا روسوغلو ، و عازف البيانو الفنان أمير عوض.

تجدر الاشارة إلى أن مركز تنمية المواهب تأسس فى الموسم الفنى لعام ٢٠٠٤ ، بهدف تنمية المواهب الفنية للبراعم و تبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم مجموعة متميزة من الاساتذة الاكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل الباليه ، الكورال ، العود ، الجيتار ، الموشحات ، الكمان، البيانو ، و فصل لذوى القدرات الخاصة.

يأتي هذا فى إطار إهتمام دار الأوبرا بالمواهب الصغيرة بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى للأجيال الجديدة.

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