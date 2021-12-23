فرنسا.. إصابة وزير التجارة الخارجية بكورونا للمرة الثانية

أفادت وسائل إعلام فرنسية يوم الأربعاء بأن وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا.

وقال فرانك ريستر في تغريدة على "تويتر": "بعد إصابتي بالحمى، أجريت فحصا أثبتت نتائجه إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "عزلت نفسي هذا المساء وأقوم بمهماتي عن بعد".

ووجه الوزير نصيحة للفرنسيين حيث قال: "كونوا حذرين.. تلقوا التطعيم.. احموا أحباءكم باحترام التعليمات الصحية".

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنها المرة الثانية التي يصاب فيها فرانك ريستر بالفيروس، إذ أصيب المرة الأولى في مارس 2020 عندما كان وزيرا للثقافة.

ومساء الأربعاء، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث أظهرت إحصاءات رسمية، عن تسجيل 84272 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا الـ 24 ساعة الماضية، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 87 ألف حالة في نوفمبر 2020.

وهذا هو ثاني أعلى عدد من الإصابات اليومية ترصده فرنسا هذا العام، بعد أن سجلت 84999 حالة جديدة في ذروة موجة الربيع في أبريل 2021.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، احتمال الوصول إلى أكثر من 100 ألف إصابة جديدة يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري.