في 2021.. عدةحرائق في سوهاج وطهطا صاحبة النصيب الأكبر

شهدت محافظة سوهاج عدة حرائق خلال عام 2021، تكاد أن تكون الأكبر في تاريخ المحافظة، وكان لمركز طهطا شمالي المحافظة، النصيب في أكبر حريقين خلال هذا العام، وفي السطور التالية ننقل لكم تفاصيل بعض الوقائع.

حرائق طهطا المُدمرة

أولاً: نشب حريق بأكبر معرض تجاري على مساحة ما يقرب من 1500 متر تقريبًا، يضم كافة التجهيزات الخاصة بالعرائس ومتطلبات المنازل، بشارع بور سعيد، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء من نقاط مُختلفة للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، ومنع انتشاره كونه بين كتلة سكنية مُكتظة بالسكان، وتم الدفع بمعدات الوحدات المحلية.

ونتج عن الحريق وفاة أحد الأشخاص "مُصاب بمرض السكر"؛ إثر تعرضه لأزمة تنفسية نتيجة إنبعاثات أدخنة الحريق، كما أصيب 5 أخرين، واحترقت سيارة ملاكي، كانت متوقفة أمام المعرض التجاري.

تم نقل المُصابين إلى مستشفى طهطا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

ثانيًا: نشب حريق بمنطقة القيسارية دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بمخزن للأدوات الكهربائية، وامتد لباقي المنزل المكون من ثلاثة طوابق وغير مأهول بالسكان.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، بـ 5 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بسيارتي كهرباء بسلم لمكان الحريق، ولا توجد خسائر في الأرواح أو أية إصابات بين الأهالي بالمنطقة أو المشاركين فى إخماد الحريق.

حشائش الحلف تشتعل

ثالثًا: نشب حريق هائل بـ"حشائش الحلف" بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، وامتدت النيران ل4 عمارات سكنية مجاورة للحشائش، وعلى الفور تم الدفع ب5 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق الضخم، وأخلت قوات الحماية المدنية العمارات المُجاورة حفاظًا على حياة المواطنين لحين السيطرة على الحريق.

رابعًا: أصيبت ربة منزل في العشرينات من العُمر، بحروق مُتفرقة بالوجه واليدين والقدمين بنسبة 25%، أثناء محاولتها إخماد النيران التي نشبت بحوش منزلها بمركز دار السلام جنوب شرقي سوهاج.

وعلى الفور تم نقل المُصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

أخر حرائق 2021

خامسًا: تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق هائل اندلع في شقة سكنية، بمركز طهطا شمال المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالانتقال وبالفحص، تبين اندلاع الحريق في شقه سكنية بالطابق الثالث مِلك المدعو "محمد. ا - 39 سنة - نجار - ويقيم بذات الناحية"، وبسؤاله رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من أحد مصادر الكهرباء داخل المنزل، ونفى الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء؛ للسيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث إصابات، قبل امتدادها إلى بقية المنزل.

هذه لا تُمثل جميع الحرائق التي شهدتها محافظة سوهاج خلال عام 2021م، ولكن بعضها كان الأبرز والأضخم خلالها، ولا ننسى دور رجال الحماية المدنية في سرعة التحرك إلى موقع الحرائق واطفاء النيران في أسرع وقت ممكن.

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