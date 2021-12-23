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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون حدوث إصابات.. السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في سوهاج

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية؛ إثر حدوث ماس كهربائي، بمركز طهطا شمال المحافظة، دون حدوث أية إصابات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق في شقة سكنية بالطابق الثالث مٍلك المدعو “محمد. أ - 39 نجار - ويقيم بذات الناحية”، وبسؤاله رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من أحد مصادر الكهرباء داخل المنزل، ونفى الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع  بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث إصابات بشرية، وقبل امتدادها إلى بقية المنزل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج شقة سكنيه السيطرة حريق

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