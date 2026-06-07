أمينة عرفي تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

توجت أمينة عرفي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش عقب الفوز على المصرية نور الشربيني في المباراة النهائية للبطولة.

وجاءت النتيجة 3-1، و نتيجة الأشواط: 7-11, 11-8, 11-5, 11-8.

وحققت البطلة الصاعدة رقماً قياسياً جديداً لتصبح أصغر لاعبة على الإطلاق تتوج ببطولة بريطانيا عن عمر 18 عاماً

و تترقب البطلة الصعود إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وشاركت 21 لاعبة في منافسات السيدات وهن:

زينة ميكيوي، فريدة وليد، كنزي أيمن، هنا رمضان، فريدة محمد، ناردين جرس، رقية سالم، نور هيكل، سنا إبراهيم، مريم متولي، نادين الحمامي، ملك خفاجي، نور أبو المكارم، هنا معتز، نور الشربيني، ندى عباس، أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، سلمى هاني، روان العربي، وهانيا الحمامي.