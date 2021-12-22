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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، يرافقه وفد الطائفة الإنجيلية خلال زيارتهم للمحافظة، بحضور القس رفعت زكي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي.

 

كما حضر اللقاء القس باسم بشرى الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، و القس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، وعدد من القساوسة ورعاة الكنيسة الإنجيلية.

 

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ورحب محافظ سوهاج برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، مؤكدا على روح المودة والمحبة والسلام التي تجمع أبناء مصر، خاصة المجتمع السوهاجي.

 

من جانبه أشاد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بما تشهده محافظة سوهاج من تقدم وتنمية على صعيد كافة المجالات، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على التعاون الدائم، والدعم المستمر لأبناء سوهاج من كافة الأطياف.

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