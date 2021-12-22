بالبيضة والحجر.. ضبط مشعوذ لإيهامه المواطنين بفك السحر والأعمال السفلية في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على صاحب مركز حجامة؛ لعمله بمجال الدجل والشعوذة، والنصب على المواطنين بحجة قدرته على فك السحر والأعمال، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا، من وحدة مباحث الأموال العامة يفيد بورود معلومات بقيام صاحب مركز حجامة مقيم دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، بممارسة نشاط واسع في مجال الدجل والسحر والشعوذة مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين.

وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وأن المتهم يُدعى “حمادة. ر - 46 عامًا - يعمل مشرف نشاط بإحدى المدارس - ومقيم بدائرة مركز البلينا”، ويتخذ من مركز الحجامة الذي يديره مسرحًا لارتكاب نشاطه الإجرامي، وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي نصب واحتساب بدائرة المديرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم استهداف المتهم المذكور وتم ضبطه داخل مركز الحجامة الخاص به، بحوزته عدد من الكتب الخاصة بأعمال السحر والدجل والشعوذة وفك أعمال السحر، ودفتر مدون به كلمات وطلاسم.

ووصفات لعمل السحر والدجل وفك الأعمال، وعدد 2 هاتف محمول يحتوي أحدهما على رسائل بينه وبين عدد من عملائه، وكمية من الماء وحبة البركه وبعض نباتات تستخدم في أعمال السحر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.