إصابة شخصين بخرطوش في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

أصيب شخصين برش خرطوش في مشاجرة مُسلحة نشبت بين عائلتين، بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج؛ إثر خلافات الجوار القائمة فيما بين الطرفين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بوقوع مشاجرة مُسلحة وإطلاق أعيرة خرطوش ومصابين بدائرة المركز.

وعلى الفور تم الدفع بعناصر من قوات فض الاشتباك إلى محيط المُشاجرة؛ للسيطرة على الأوضاع، وتبين أن المشاجرة بين كل من، طرف أول، “محمود ر - 19 عامًا - عامل - مصاب برش خرطوش بالرقبة وأسفل العين اليمني”، و"علي ح ا - 12 عامًا - طالب - مصاب برش خرطوش بالظهر"، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثانٍ، كل من "علاء ع ا - 34 عامًا - عامل، و"محمد ح - 21 عامًا - عامل"، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط الأول من الطرف الثاني وبحوزته بندقية خرطوش، والثاني من الطرف الأول وبحوزته بندقية خرطوش، وبسؤال الطرفين، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلٍ منها على الأخر واتهم الطرف الأول، الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهما وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات سابقة على الجيرة فيما بينهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.