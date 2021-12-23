بعد تفشى كورونا ..الصين تفرض إجراءات الحجر على شيآن

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل فرض الصين إجراءات الحجر على مدينة تضم 13 مليون نسمة للحد من انتشار كورونا.

وقد فرضت السلطات الصينيةأمس الأربعاء إجراءات الحجر في مدينة شيآن في شمال البلاد والتي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أكثر من شهر من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان مدينة شيآن "البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع" لمغادرتها، موضحة أنه يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق "كل يومين".

وبدأت شيآن الثلاثاء فحص جميع سكانها وحثتهم على تجنب الخروج والتجمع ضمن مجموعات كبيرة. وفرضت إجراءات حجر على حوالي تسعين حيا سكنيا.

وكانت المدينة المعروفة بجيشها الطيني المدفون قد فرضت بالفعل قيودا شديدة على السفرلاحتواء تفشي وباء كوفيد-19.

وتنتهج الصين منذ العام الماضي استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتمثل في بذل قصارى جهدها للحد قدر الإمكان من حدوث إصابات جديدة لا تتجاوز بشكل عام بضع عشرات يوميا.